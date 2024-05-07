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Алексей Логвиненко: «Владимир Путин вступил в должность Президента Российской Федерации»

Торжественная церемония инаугурации стала апофеозом выбора 87% россиян.

Источник: соцсети

Владимир Путин вступил в должность Президента Российской Федерации. Торжественная церемония инаугурации стала апофеозом выбора 87% россиян, сделанного в марте этого года. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.

 — Миллионы россиян поддерживают стратегические решения нашего национального лидера и взятый им курс на развитие, единство и стабильность нашей страны. Президент не только объединил все народы, проживающие в Российской Федерации, но и способствовал укреплению общероссийской гражданской идентичности! Благодаря национальным проектам, инициированным Президентом, появились новые возможности для динамичного развития донской столицы. Сегодня всех нас объединяет вера в Победу и твердая убежденность в исторической справедливости. Ростов вместе с Президентом! Вместе — победим! — говорится в сообщении.

Путин Владимир