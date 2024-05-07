Украинский нардеп сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой

«У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году полномасштабного вторжения России и на одиннадцатом — войны. Фортификации за Авдеевкой не построил ни [главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 2014 по 2019 год Виктор] Муженко, ни [главнокомандующий ВСУ с 2020 по 2021 год Руслан] Хомчак, ни [главком ВСУ с 2021 по 2024 год Валерий] Залужный, ни [главком ВСУ с февраля 2024 года Александр] Сырский», — высказалась политик.