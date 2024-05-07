Губернатор Прикамья Махонин рассказал о присутствии на инаугурации Путина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о присутствии на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Впечатлениями глава региона поделился в своём телеграм-канале. По словам Махонина, для него было большой честью находиться в Кремле и лично принимать участие в важном событии.
«Владимир Владимирович обозначил основные приоритеты для государства. Будем и дальше повышать качество жизни семей, поддерживать наши многовековые традиции, воспитывать молодые поколения и обеспечивать преемственность в развитии страны и региона», — отметил губернатор Прикамья в публикации.
Напомним, инаугурация президента РФ Владимира Путина состоялась 7 мая 2024 года в Кремле. Глава государства принёс присягу и официально вступил в должность. Ранее сайт perm.aif.ru о результатах выборов президента РФ в 2024 году, которые прошли 18 марта. Владимир Путин набрал в Пермском крае 84,64% голосов, за него проголосовали более 1,19 миллиона жителей региона.