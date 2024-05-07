Мэр Екатеринбурга сделал подарок 96-летнему ветерану

«На службу Александра Матвеевича призвали в 18 лет. Боевой путь начал в Риге, а закончил в Кенигсберге в звании лейтенанта. Служил в 123-м Краснознаменном авиационном полку имени Александра Невского. Мы договорились, что вместе встретим парад Победы на площади 1905 года», — написал Орлов в своем telegram-канале.
За чаепитием мэр вручил Агееву памятные подарки и пожелал крепкого здоровья и бодрости духа. Как уточнили в администрации, глава поручил волонтерам взять шефство над ветераном: ему будут помогать с домашними делами и бытовыми вопросами. Мэрия поддерживает Агеева не первый год. До этого, например, в его квартире сделали ремонт и закупили бытовую технику.
В этом году День Победы в Екатеринбурге отметят без салюта и массовых гуляний. В онлайн-формате пройдет акция «Бессмертный полк». Зрителями парада Победы в центре города станут только избранные: как сообщал ЕАН, вживую посмотреть шествие смогут ветераны, чиновники и их близкие.