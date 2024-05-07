Мэр Екатеринбурга сделал подарок 96-летнему ветерану

За чаепитием мэр вручил Агееву памятные подарки и пожелал крепкого здоровья и бодрости духа. Как уточнили в администрации, глава поручил волонтерам взять шефство над ветераном: ему будут помогать с домашними делами и бытовыми вопросами. Мэрия поддерживает Агеева не первый год. До этого, например, в его квартире сделали ремонт и закупили бытовую технику.