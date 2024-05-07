Радий Хабиров принял участие в церемонии инаугурации президента Владимира Путина.

7 мая в Москве в Большом Кремлевском дворце глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации.
В соответствии со ст. 82 Конституции РФ в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации Владимир Путин принес присягу народу России. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.
После инаугурации Глава Башкортостана поделился с журналистами своими впечатлениями от церемонии.
«Так сложилось, что я не первый раз на инаугурации. Она всегда проходит очень торжественно. Здесь особая атмосфера, собрана вся наша великая большая страна — и руководители, и творческие люди, весь цвет нации. Теперь мы ждём дальнейших решений. Потому что президент, в принципе, уже обозначил контуры развития нашей страны на ближайшие шесть лет в своём послании Федеральному Собранию. Причём с деньгами, планами мероприятий. С 2025 года запустят подавляющее большинство новых нацпроектов. Поэтому мы уже готовим заявки по ремонту детских садов, колледжей, университетов, школ, первичного медицинского звена».
Руководитель региона особо отметил теплое и уважительное отношение президента России к Башкортостану.
«Это дорогого стоит и связано с тем, что жители республики, поколение за поколением очень добросовестно работали, всегда были оплотом России. Так было и в Великую Отечественную войну, и сейчас, во время специальной военной операции. Вы сами видите, сколько наших ребят и подразделений находится там, насколько эффективно они выполняют боевые задачи, — подчеркнул Радий Хабиров. — Экономика республики тоже развивается должным образом. И это немаловажный фактор для развития страны в непростых условиях. Конечно, мы ценим и гордимся таким отношением президента к Башкортостану. Это надо беречь».