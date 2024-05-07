Радий Хабиров принял участие в церемонии инаугурации президента Владимира Путина.

«Это дорогого стоит и связано с тем, что жители республики, поколение за поколением очень добросовестно работали, всегда были оплотом России. Так было и в Великую Отечественную войну, и сейчас, во время специальной военной операции. Вы сами видите, сколько наших ребят и подразделений находится там, насколько эффективно они выполняют боевые задачи, — подчеркнул Радий Хабиров. — Экономика республики тоже развивается должным образом. И это немаловажный фактор для развития страны в непростых условиях. Конечно, мы ценим и гордимся таким отношением президента к Башкортостану. Это надо беречь».