Польский судья Шмидт не привез в Беларусь секретные документы

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Попросивший политического убежища в Беларуси гражданин Польши, судья Томаш Шмидт заявил, что не брал с собой в республику секретные документы.
«Я сюда не привез никаких секретных документов. Ни о каких секретах не рассказывал. От меня этого здесь никто этого и не требует», — сказал он РИА Новости.
Ранее, в понедельник 6 мая, Шмидт, который являлся судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы, публично заявил в Минске, что просит политического убежища в Беларуси. Также он в присутствии журналистов подписал заявление об отставке с поста судьи. Оно будет передано польским властям через белорусское посольство.
Свой поступок Шмидт объяснил тем, что в Польше подвергался преследованиям и угрозам за свою политическую позицию. Например, ему поступали анонимные звонки с угрозами.
По его мнению, польское руководство под влиянием США и Великобритании ведет его страну к войне. Беларусь же, на взгляд Шмидта — это основной элемент для стабилизации ситуации в регионе.
Общаясь с журналистами, он подтверждал, что имел доступ к секретным документам, так как рассматривал дела, связанные с военными, полицией и другими силовыми структурами.