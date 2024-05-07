Лучших полицейских наградили в Астане

«Защита Отечества во все времена была и остается священным долгом для каждого. Современное поколение защитников правопорядка, свято соблюдая славные традиции героического прошлого, ведет непримиримую борьбу с преступностью, достойно несет службу по обеспечению правопорядка, защите конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств. В этом году исполняется 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Жизненный путь ветеранов навсегда останется высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности долгу. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг — пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Нового Казахстана», — отметил руководитель столичной полиции.