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Венгрия готова обеспечить начало переговоров с Молдовой о вступлении в ЕС

По мнению Сийярто, показатели Молдовы нельзя связывать с показателями какой-либо другой страны-кандидата в члены ЕС.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Венгрия готова инициировать начало реального процесса о начале переговоров с Молдовой уже во второй половине 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом он напомнил, что с 1 июля к Венгрии переходит председательство в совете ЕС.

«Наша позиция ясна: результаты деятельности стран, желающих присоединиться, должны оцениваться индивидуально, поэтому показатели Молдовы нельзя связывать с показателями какой-либо другой страны-кандидата, и если реальный процесс переговоров о вступлении не начнется в оставшиеся полтора месяца, то в самом начале нашего председательства мы проведем межправительственную конференцию, которая положит начало этим переговорам».

написал Сийярто в соцсети.

Он также повторил, что Будапешт считает расширение ЕС одной из основных целей своего председательства в сообществе во второй половине 2024 года.

Ранее вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимов сообщила, что во время своего визита в Будапешт, который проходит шестого и седьмого мая, постарается заручиться поддержкой европейских устремлений Молдовы со стороны Венгрии, которая с 1 июня до конца 2024 года будет председательствовать в совете Европейского союза.

ЕС