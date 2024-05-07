Венгрия готова обеспечить начало переговоров с Молдовой о вступлении в ЕС

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Венгрия готова инициировать начало реального процесса о начале переговоров с Молдовой уже во второй половине 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом он напомнил, что с 1 июля к Венгрии переходит председательство в совете ЕС.