Губернатор Красноярского края принял участие в инаугурации президента России

Он сообщил, что принял участие в инаугурации президента России Владимира Путина и высказал мнение об этом событии.
Губернатор поблагодарил красноярцев за то, что в марте поддержали курс на стабильность и независимость Родины, а также устойчивое развитие на долгие годы вперед.
«Президент очень внимательно относится к Красноярску, Красноярскому краю, считая его географическим, экономическим, важнейшим центром страны», — отметил Михаил Котюков.
Глава региона также отметил, что считает вступление в должность президента Владимира Путина важнейшим событием в истории страны.
Схож во мнении и депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Еремин. Он рассказал «МК в Красноярске», что поддержка главы государства и его курса — проявление солидарности россиян. Политик считает, что умение Владимира Путина руководить страной заключается не только в его способности руководить процессами, но и чувствовать русский дух, основы и ценности нации. Событие, которое произошло 7 мая 2024 года, считает Еремин, войдет в историю.