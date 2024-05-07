Губернатор Красноярского края принял участие в инаугурации президента России

Схож во мнении и депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Еремин. Он рассказал «МК в Красноярске», что поддержка главы государства и его курса — проявление солидарности россиян. Политик считает, что умение Владимира Путина руководить страной заключается не только в его способности руководить процессами, но и чувствовать русский дух, основы и ценности нации. Событие, которое произошло 7 мая 2024 года, считает Еремин, войдет в историю.