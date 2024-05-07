Губернатор Самарской области принял участие в церемонии инаугурации Президента РФ

После этого глава страны обратился к нации и поблагодарил за оказанное доверие и поддержку: 87,28% избирателей поддержали его на выборах. Владимир Путин заверил, что превыше всего для него будут интересы и безопасность россиян, и пообещал оправдать доверие. Глава государства отметил, что в стране уже реализуются новые проекты и программы, которые сделают развитие страны еще более динамичным и мощным, и выразил уверенность, что единый народ России преодолеет все преграды, воплотит в жизнь все задуманное и одержит победу.