Губернатор Самарской области принял участие в церемонии инаугурации Президента РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии инаугурации Президента РФ Владимира Путина, которая прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Гостями церемонии стали члены правительства страны, Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов, ветераны боевых действий, представители различных организаций
— Прошедшие выборы убедительно доказали, что российский народ всецело доверяет нашему Президенту, связывает именно с ним дальнейшее развитие, сохранение единства, независимости нашей Родины, наших традиций и культуры. И сегодня Владимир Владимирович в ходе выступления подчеркнул, что интересы, безопасность народа России были и остаются для него превыше всего, — отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор Самарской области подчеркнул, что большинство жителей региона курс Президента поддерживают и готовы усердно работать для достижения поставленных целей.
В начале церемонии в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца внесли Государственный флаг России, Штандарт Президента, Конституцию России и Знак Президента. Владимир Путин принес присягу народу России. О его вступлении в должность Президента объявил председатель Конституционного суда.
После этого глава страны обратился к нации и поблагодарил за оказанное доверие и поддержку: 87,28% избирателей поддержали его на выборах. Владимир Путин заверил, что превыше всего для него будут интересы и безопасность россиян, и пообещал оправдать доверие. Глава государства отметил, что в стране уже реализуются новые проекты и программы, которые сделают развитие страны еще более динамичным и мощным, и выразил уверенность, что единый народ России преодолеет все преграды, воплотит в жизнь все задуманное и одержит победу.