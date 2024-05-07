На Украине вооружили морские дроны ракетами

«Это первое имеющееся у нас свидетельство того, что лодки-беспилотники вооружены ракетами Р-73, но есть также сообщения о том, что более старые ракеты класса “воздух-воздух” Р-60, также с инфракрасным наведением, были адаптированы в качестве вооружения БЭК», — пишет издание.