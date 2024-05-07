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В Красное море вернулся авианосец Dwight D. Eisenhower

Он длительное время находился в восточной части Средиземного моря.

Источник: AP 2023

ДУБАЙ, 7 мая. /ТАСС/. Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower вернулся в Красное море после длительного пребывания в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника канала, авианосец Dwight D. Eisenhower вернулся в Красное море после того, как был направлен в восточную часть Средиземного моря, впервые с октября 2023 года совершив заход в порт. Как сообщила на прошлой неделе пресс-служба ВМС США, 28 апреля авианосец зашел в бухту Суда на острове Крит, где располагается военно-морская база НАТО.

12 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США направят в регион дополнительные корабли и самолеты на фоне обеспокоенности по поводу потенциального удара Ирана по Израилю. Собеседник издания также подчеркнул, что в регионе останутся авианосец Dwight D. Eisenhower и эсминцы с управляемым ракетным оружием Carney и Arleigh Burke.