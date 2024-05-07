В Красное море вернулся авианосец Dwight D. Eisenhower

По словам собеседника канала, авианосец Dwight D. Eisenhower вернулся в Красное море после того, как был направлен в восточную часть Средиземного моря, впервые с октября 2023 года совершив заход в порт. Как сообщила на прошлой неделе пресс-служба ВМС США, 28 апреля авианосец зашел в бухту Суда на острове Крит, где располагается военно-морская база НАТО.