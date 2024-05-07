«Новая глава в истории»: полпред Якушев дал обещание после инаугурации Путина

«Урал и Западная Сибирь готовы с полной самоотдачей работать над реализацией долгосрочных планов, направленных на достижение национальных целей. Быть надежным фундаментом для экономики России и обеспечивать ее рост. Воспитывать поколения, которые будут развивать нашу страну в парадигме единства, российских национальных ценностей сбережения традиций, самобытности и независимости. Быть надежным щитом страны и в тылу, и на передовой, внося свой вклад в борьбу с нынешними наследниками нацизма», — заявил Якушев.
По мнению полпреда, инаугурация Путина открыла «новую главу в истории России». Представитель президента выразил уверенность, что стране предстоит «время свершений, успехов и побед». Сам Якушев, как и сотни приглашенных гостей, побывал на церемонии. В Большом Кремлевском дворце он появился в статусной компании — с мэром Москвы Сергеем Собяниным и замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации прошла 7 мая в Москве. Выступая с речью, Путин заявил о готовности вести диалог с Западом, о взращивании новой элиты и о том, какой должна быть российская стабильность.