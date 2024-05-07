Глава МИД Беларуси: двусторонняя встреча Лукашенко и Путина может пройти 8 мая

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в интервью РИА Новости рассказал, что двусторонняя встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в среду, 8 мая, в Москве на полях саммита ЕАЭС.
Он акцентировал внимание на том, что частота и уровень контактов президентов двух стран вселяет оптимизм по поводу укрепления союзнических, а также братских отношений между Беларусью и Россией. Алейник выразил уверенность в том, что саммит 8 мая не станет исключением.
— Президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации, — подчеркнул глава МИД Беларуси.
Он также добавил, что белорусская сторона готовится к саммиту Евразийского экономического союза, уточнив, что это хорошая площадка для обсуждения интеграционных вопросов, для проведения двусторонних встреч.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию
Кроме того, Лукашенко будет присутствовать на параде Победы 9 Мая в Москве.