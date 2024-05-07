Глава МИД Беларуси: двусторонняя встреча Лукашенко и Путина может пройти 8 мая

Он акцентировал внимание на том, что частота и уровень контактов президентов двух стран вселяет оптимизм по поводу укрепления союзнических, а также братских отношений между Беларусью и Россией. Алейник выразил уверенность в том, что саммит 8 мая не станет исключением.