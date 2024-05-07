В Севастополе стрельба — власти назвали причину

«В районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Учения ориентировочно продлятся до 17:30. В городе все спокойно, добавил Развожаев.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.