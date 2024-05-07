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В Севастополе стрельба — власти назвали причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. Вечером во вторник военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки по уничтожению диверсантов с применением различных видов стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Учения ориентировочно продлятся до 17:30. В городе все спокойно, добавил Развожаев.

Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.