Лукашенко: для белорусов правда и память о войне сильнее времени

«В нашей истории немало ярких страниц, которыми мы по праву гордимся. Не все из них сохранили свою значимость до наших дней. Многие, утратив былые смыслы, оказались попросту забыты. Однако есть даты и события, которые несут в себе понимание сущности и правду жизни. Они неподвластны времени и обстоятельствам, передаются через поколения с молоком матери, оберегают от ошибок и помогают строить будущее. Для белорусов таким событием стала Победа советского народа в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Александр Лукашенко.