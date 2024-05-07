Лукашенко: для белорусов правда и память о войне сильнее времени

«В нашей истории немало ярких страниц, которыми мы по праву гордимся. Не все из них сохранили свою значимость до наших дней. Многие, утратив былые смыслы, оказались попросту забыты. Однако есть даты и события, которые несут в себе понимание сущности и правду жизни. Они неподвластны времени и обстоятельствам, передаются через поколения с молоком матери, оберегают от ошибок и помогают строить будущее. Для белорусов таким событием стала Победа советского народа в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Лукашенко наградил девять населенных пунктов Беларуси вымпелом за мужество и стойкость в годы войны Президент обратил внимание, что именно поэтому в обновленной Конституции был закреплен тезис о том, что «государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».
«Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени и границ не имеют, — заявил глава государства. — Мы помним наших друзей-антифашистов, героев полка “Нормандия — Неман”, участников встречи на Эльбе и другие примеры совместной борьбы с врагом. Это предмет нашей общей гордости со всеми, кто вместе с нами противостоял фашизму и кто еще гордится».