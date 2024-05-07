Единый день депутата пройдет в Минске 8 мая

В этот день жители города с 8.00 до 20.00 смогут прийти на прием к депутату Минского городского Совета депутатов.



Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любую из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.



Адреса и номера телефонов для уточняющих вопросов размещены на официальном сайте Мингорисполкома.