В этот день жители города с 8.00 до 20.00 смогут прийти на прием к депутату Минского городского Совета депутатов.
Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любую из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.
Адреса и номера телефонов для уточняющих вопросов размещены на официальном сайте Мингорисполкома.
Единый день депутата пройдет в Минске 8 мая
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день депутата пройдет в Минске 8 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
В этот день жители города с 8.00 до 20.00 смогут прийти на прием к депутату Минского городского Совета депутатов.