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Единый день депутата пройдет в Минске 8 мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день депутата пройдет в Минске 8 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

В этот день жители города с 8.00 до 20.00 смогут прийти на прием к депутату Минского городского Совета депутатов.

Приемы будут проводиться во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане смогут в любую из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи.

Адреса и номера телефонов для уточняющих вопросов размещены на официальном сайте Мингорисполкома.