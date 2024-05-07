Лукашенко: проверка в армии с ТЯО носит оборонительный характер

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Сегодня в Беларуси приступают к отработке второго этапа мер реагирования, заявил глава государства Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце республики.
По его словам, впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия. Проверка носит исключительно оборонительный характер.
«Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет», — цитирует Александра Лукашенко Telegram-канал Пул Первого.
Белорусский лидер рассказал, что внезапные проверки, проведенные в белорусской армии, ранее показали, что в стране создана эффективная система, которая позволяет быстро переходить в высшую степень боевой готовности.
При этом он обратил внимание, что генштабы Беларуси и России проводят проверку сил и средств совместной региональной группировки войск. Именно в ходе нее и будут отработаны вопросы применения ТЯО.
«В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты».
Глава государства рассказал, что в ходе проверки ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Полонез» отработают нанесение ракетных ударов для отражения нападения на республику.
Причем он пояснил, что проверка проводится для того, чтобы отработать все механизмы по управлению войсками и подготовить их к работе со специальными боеприпасами.
«По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки», — подытожил белорусский лидер.