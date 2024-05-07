Аким Павлодарской области лично поздравил всех ветеранов региона

В Павлодаре аким области поздравил фронтовика Сергея Выжутовича. Ветеран ВОВ воевал на втором Белорусском фронте, освобождал территорию Польши.
Осенью прошлого года в честь 100 -летнего юбилея снайпера Марии Курбатовой во дворе ее дома торжественным маршем прошли солдаты воинского гарнизона с песнями военных лет. Сегодня Асаин Байханов еще раз побывал в доме ветерана, пожелав здоровья и долголетия.
Дорогами войны от рядового до командира отделения стрелкового полка Забайкальского военного округа прошел и павлодарец Василий Григораш. Ветерану 98 лет. Награжден орденом Отечественной войны 2й степени, медалью «За победу над Японией».
Павлодарцу Николаю Ступка исполнилось 96 лет, ветеран принимал участие в войне с Японией, награжден всеми боевыми наградами.
В селе Сычёвка Павлодарского района Асаин Байханов поздравил ветерана ВОВ 98-летнюю Марию Матюшину. Вместе с мужем она вырастила троих сыновей и дочь. Имеет 11 внуков, 29 правнуков и трёх праправнуков.
За беседой с акимом ветераны вспоминали свою юность и послевоенное время. Аким области поблагодарил всех представителей старшего поколения за Победу.
«То, что вы пережили за годы войны, не передать словами. Это может знать только человек, который прошел через это. В самые тяжелые для страны годы вы на деле доказали, что значит защищать родную землю и свободу. Наш священный долг сохранить мир, за который вы воевали».
На сегодняшний день в Павлодарской области осталось семь ветеранов Великой Отечественной войны. В канун праздника Победы им оказали единовременную материальную помощь в размере двух миллионов тенге.
Завтра глава региона планирует посетить Ветеранов, проживающих в Иртышском и Баянаульском районах области.