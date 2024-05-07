Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль, несмотря на разногласия

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ситуация вокруг возможного начала масштабной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа против ХАМАС углубила раскол между США и Израилем. По ее данным, активная публичная и частная кампания администрации Байдена по предотвращению нападения Израиля на Рафах «стала самым тяжелым испытанием для ее ближневосточного союзника».