Байден заявил, что США будут поддерживать Израиль, несмотря на разногласия

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Израиль, несмотря на разногласия.
«Я полностью привержен безопасности еврейского народа, Израиля и его права на независимое существование, даже несмотря на разногласия между нами», — сказал американский лидер, выступая в вашингтонском музее Холокоста.
При этом Байден раскритиковал пропалестинские акции в университетах страны. «Ни в одном американском кампусе, нигде в Америке нет места антисемитизму, ненависти или любого рода угрозам насилия», — заявил Байден. «Жестокие нападения, порча имущества не являются мирным протестом. Это противоречит закону», — продолжил он.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ситуация вокруг возможного начала масштабной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа против ХАМАС углубила раскол между США и Израилем. По ее данным, активная публичная и частная кампания администрации Байдена по предотвращению нападения Израиля на Рафах «стала самым тяжелым испытанием для ее ближневосточного союзника».
Вечером 6 мая канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что военный кабинет страны единогласно принял решение продолжить военную операцию в Рафахе, чтобы «оказать военное давление на ХАМАС» и способствовать освобождению израильских заложников. Как сообщил ЦАХАЛ, военные за сутки атаковали свыше 50 объектов палестинских радикалов в районе Рафаха. Во вторник израильская армия взяла под контроль палестинскую сторону пограничного перехода «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом и сообщила о начале точечной контртеррористической операции в восточной части города.