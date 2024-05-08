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В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО

Шпаковский напомнил о праве Белоруссии на превентивный удар и применение ТЯО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Любая вооруженная провокация против Белоруссии повлечет адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО), более того, Минск оставляет за собой право на превентивный удар по агрессору, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России, депутат Палаты представителей Национального собрания республики Александр Шпаковский.

Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых в Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. Белорусский президент Александр Лукашенко говорил о мгновенном ответе на любую возможную агрессию против республики. Ранее он заявлял также о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране, объявить там «новую власть» и ввести войска НАТО.

«Мы детально и поименно знаем о планах использовать вооруженные банды “беглых” для гибридной агрессии против Беларуси. Мы совершенно точно знаем, что все эти “харугви” (отряды оппозиции — ред.) ничего из себя не представляют без поддержки иностранных государств».

написал Шпаковский в своем Telegram-канале.

При этом в случае такой провокации «прикинуться сторонним наблюдателем» у соседних недружественных стран не выйдет, отметил он.

«Любая вооруженная провокация против Беларуси повлечет за собой адекватный ответ с использованием всех возможностей, в том числе тактического ядерного оружия. Более того, Минск оставляет за собой право на превентивный удар по агрессору. Соответствующие изменения УЖЕ внесены в военную доктрину Беларуси», — написал Шпаковский.

НАТО