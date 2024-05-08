В Белоруссии заявили о праве на превентивный удар и применение ТЯО

Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых в Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов и синхронизирована с ними. Белорусский президент Александр Лукашенко говорил о мгновенном ответе на любую возможную агрессию против республики. Ранее он заявлял также о планах белорусской оппозиции захватить один из районов в стране, объявить там «новую власть» и ввести войска НАТО.