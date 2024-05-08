Губернатор Хабаровского края посетил инаугурацию президента России

На мероприятии присутствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава региона в своем телеграм-канале о событии рассказал так:
«7 мая 2024 года уже вошел в историю нашей страны и всего мира. Сегодня в Большом Кремлёвском дворце официально вступил в должность президента России Владимир Владимирович Путин. Выборы в марте, вопреки стараниям Запада и его “хора подпевал”, продемонстрировали беспрецедентную консолидацию нашего общества. Жители Хабаровского края наглядно показали, что верят нашему Национальному лидеру!».
Михаил Дегтярев подчеркнул, что более 80 процентов избирателей отдали свои голоса за вновь избранного главу государства. Были озвучены результаты, достигнутые благодаря президентскому вниманию: ВРП выросло до 1,25 триллиона рублей в 2023 году, рождаемость стала выше, увеличилась средняя продолжительность жизни, применяются программы для молодых семей и специалистов и другое.