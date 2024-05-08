Губернатор Хабаровского края посетил инаугурацию президента России

«7 мая 2024 года уже вошел в историю нашей страны и всего мира. Сегодня в Большом Кремлёвском дворце официально вступил в должность президента России Владимир Владимирович Путин. Выборы в марте, вопреки стараниям Запада и его “хора подпевал”, продемонстрировали беспрецедентную консолидацию нашего общества. Жители Хабаровского края наглядно показали, что верят нашему Национальному лидеру!».