Союз Москвы и Минска вызывает зависть, заявил глава МИД Белоруссии

МИНСК, 8 мая — РИА Новости. Союз России и Белоруссии вызывает зависть, Запад хочет вбить клин в союзнические отношения, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
«Мы строили и строим этот союз и в горе, и в радости, как говорят. Мы, конечно, исходим из того, что наш союз сам по себе действительно уникален. Он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества. Он многофункционален, затрагивает практически все отрасли экономики, гуманитарные сферы. И, конечно, этот союз вызывает у некоторых зависть», — сказал он.
По словам Алейника, «некоторые к нему присматриваются, а некоторые прямо говорят, что хотели бы вбить клин в эти отношения и стратегически разорвать те союзнические отношения, которые выстроились между Беларусью и Россией».
«Об этом наглядно свидетельствуют публичные заявления многих политиков. Например, я думаю, что вы слышали соответствующие заявления из уст бывшего советника по национальной безопасности США господина Болтона», — отметил глава МИД Белоруссии.