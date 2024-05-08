Красноярские политики сходили на инаугурацию президента

Красноярские политики посетили инаугурацию президента Владимира Путина, которая состоялась накануне, 7 мая, в Кремле.
Так, гостем церемонии стал глава Красноярска Владислав Логинов, об этом он рассказал у себя в телеграм-канале.
«Для меня стало большой честью сегодня присутствовать в Кремле с коллегами из Госсовета при президенте по развитию местного самоуправления и ВАРМСУ. Испытал чувство гордости за нашу страну!» — написал мэр Красноярска.
Присутствовал на инаугурации и член Совета Федерации от Красноярского края Александр Усс.
«Присутствуя здесь, в Кремле, на торжественной церемонии вступления в должность президента России, с особой глубиной и отчетливостью ощущаешь ту огромную роль, которую играет Владимир Владимирович Путин в истории нашей страны и судьбах мира. Беречь Россию и служить людям — так он определил свою миссию. И достойно ее выполняет», — поделился Александр Усс.
В числе приглашенных гостей на церемонии присутствовал и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В соцсетях он поблагодарил жителей края за проявленную активную позицию — жители края продемонстрировали рекордную явку на выборах президента России.
Напомним, выборы президента Российской Федерации состоялись с 15 по 17 марта 2024 года. Окончательные итоги подведены Центральной избирательной комиссией 21 марта. По ним Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов число голосов — более 76 млн при рекордной явке 77,49%.