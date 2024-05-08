Красноярские политики сходили на инаугурацию президента

«Присутствуя здесь, в Кремле, на торжественной церемонии вступления в должность президента России, с особой глубиной и отчетливостью ощущаешь ту огромную роль, которую играет Владимир Владимирович Путин в истории нашей страны и судьбах мира. Беречь Россию и служить людям — так он определил свою миссию. И достойно ее выполняет», — поделился Александр Усс.