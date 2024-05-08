В Челябинской области по решению губернатора увеличили выплаты к 9 Мая

Южноуральцы внесли в Победу 1945 года огромный вклад. За годы войны более 320 тысяч южноуральцев пополнили ряды Красной армии. На фронте и в тылу наши героические земляки делали все, чтобы искоренить фашизм. Их подвиг нельзя забыть.
И каждый ветеран должен знать: его помнят, ему помогут. Это поколение не привыкло ни о чем просить. Поэтому работа в регионе налажена таким образом, что социальные службы и волонтеры держат постоянную связь с ветеранами, в разговорах выясняют их нужды, стараются быстро подключиться и решить вопрос.
«Традиционно проверяем, в каких условиях живут ветераны войны, нужно ли им помочь с ремонтом, решением других бытовых вопросов».
Обновить обои, провести в дом газ, отправить подлечиться в санаторий — на все это из бюджета выделяются средства. Также действует программа по обеспечению участников Великой Отечественной войны жильем. За время действия указа президента Владимира Путина в Челябинской области жилищные условия улучшили порядка трех тысяч ветеранов войны. Кроме того, южноуральские ветераны могут рассчитывать на различные выплаты: 40 тысяч рублей — на ремонт в многоквартирном доме; 66 тысяч рублей — на ремонт жилого дома; 100 тысяч рублей — на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования; 107 тысяч рублей — на капитальный ремонт жилья. В 2024 году на эти пособия выделено 28 миллионов рублей, что позволит закрыть все заявки от пожилых героев.
ПОБЛАГОДАРИТЬ КАЖДОГО
Помимо постоянных выплат существуют в регионе и праздничные. Ко Дню Победы традиционно получают единовременное пособие инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники нацистских концлагерей. В этом году по инициативе губернатора сумма выросла до 50 тысяч рублей.
«В связи с празднованием 79-летия Великой Победы принял решение увеличить в 2,5 раза размер выплаты к празднику».
Также впервые получат по 10 тысяч «праздничных» рублей труженики тыла. По словам главы региона, их вклад в Победу сложно переоценить. «Продолжаем выплачивать детям погибших участников Великой Отечественной войны ежемесячные денежные пособия, которые регулярно индексируются», — добавил Текслер.
По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, за выплатами обращаться никуда не нужно, они автоматически поступят на банковскую карту или на почту по месту жительства, где ветеран получает пенсию. Также традиционно каждому инвалиду и участнику Великой Отечественной войны, труженику тыла, жителю блокадного Ленинграда, вдове погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, несовершеннолетнему узнику концлагерей, члену семей погибших участников специальной военной операции придет поздравительная открытка.
ЦИФРЫ
4500 южноуральцев получат выплату ко Дню Победы. На эти цели из областного бюджета выделено 70 млн рублей.
ПОМОГАТЬ СЕГОДНЯ
Забота о ветеранах — это не только дань уважения тем, кто подарил нам свободу. Это вклад в будущее наших детей, которые могут услышать о тех днях и подвигах от непосредственных участников войны и понять, что такое настоящая любовь к Родине.
«Все меньше и меньше остается свидетелей тех страшных лет. Уходят герои, ковавшие Победу в годы Великой Отечественной войны. А тем, кто остался, нужна не только наша память, но и внимание — здесь и сейчас, пока они живы. Поэтому мне максимально импонирует инициатива по увеличению выплат нашим ветеранам из регионального бюджета», — говорит председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Сергей Смышляев, вспоминая знаменитого летчика и ветерана, прожившего до 99 лет и воспитавшего не одно поколение учеников в селе Долгодеревенском.
С героями трудно расставаться, и никакая помощь сегодня не будет маленькой.