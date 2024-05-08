В Челябинской области по решению губернатора увеличили выплаты к 9 Мая

Обновить обои, провести в дом газ, отправить подлечиться в санаторий — на все это из бюджета выделяются средства. Также действует программа по обеспечению участников Великой Отечественной войны жильем. За время действия указа президента Владимира Путина в Челябинской области жилищные условия улучшили порядка трех тысяч ветеранов войны. Кроме того, южноуральские ветераны могут рассчитывать на различные выплаты: 40 тысяч рублей — на ремонт в многоквартирном доме; 66 тысяч рублей — на ремонт жилого дома; 100 тысяч рублей — на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования; 107 тысяч рублей — на капитальный ремонт жилья. В 2024 году на эти пособия выделено 28 миллионов рублей, что позволит закрыть все заявки от пожилых героев.