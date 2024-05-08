В Иркутской области рассмотрят новые меры поддержки многодетных семей

Не обходят стороной в Приангарье и вопрос доступности медпомощи для жителей региона. На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите обсуждали поддержку нуждающихся в процедурах гемодиализа. В этом году отделения для очищения крови открылись в Усть-Илимске и Братске, еще одно планирует открыть свои двери в нынешнем июне в городской больнице города Черемхово.