В Иркутской области рассмотрят новые меры поддержки многодетных семей

Парламент Иркутской области в первом чтении рассмотрит закон о бесплатном проезде детей из многодетных семей в городском и пригородном транспорте. Инициатором законопроекта выступил губернатор региона Игорь Кобзев.
— Школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить на городском и пригородном автотранспорте, исключением станет только такси. Также для проезда без оплаты будет доступен электротранспорт городского сообщения, — рассказывают подробнее о законопроекте в Заксобрании области.
Не обходят стороной в Приангарье и вопрос доступности медпомощи для жителей региона. На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите обсуждали поддержку нуждающихся в процедурах гемодиализа. В этом году отделения для очищения крови открылись в Усть-Илимске и Братске, еще одно планирует открыть свои двери в нынешнем июне в городской больнице города Черемхово.
Кроме того, в Иркутской области проводят работу по уходу за пенсионерами и людьми с инвалидностью. Сейчас доступно до 50 услуг, которые оказываются на дому. Такую помощь получают более двухсот человек, в том числе и участники боевых действий.