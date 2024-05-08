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Сергей Аксенов поручил до 15 мая решить проблему с поставками медикаментов

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что жители региона в соцсетях жалуются на проблемы в медицине: некачественное оказание медпомощи, невнимательное и грубое отношение к больным.

«Требую от главврачей лично реагировать на все жалобы, связываться с заявителями. Повторных обращений быть не должно. Еженедельно на рабочих совещаниях будем подводить промежуточные итоги по данному направлению, контролировать динамику», — сказал Аксенов в ходе совещания, на котором присутствовал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Также Аксенов затронул тему лекарственного обеспечения. "Ждем от Министерства здравоохранения республики, что с 15 мая проблем с обеспечением льготников препаратами (в первую очередь инсулином и препаратами для онкобольных) не будет.

Поручил в течение двух недель сформировать предложения по дальнейшей модернизации медучреждений для включения в новый национальный проект «Семья». В кратчайшие сроки необходимо подготовить документацию для получения федеральной помощи", — подчеркнул глава региона.