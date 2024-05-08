Сергей Аксенов поручил до 15 мая решить проблему с поставками медикаментов

«Требую от главврачей лично реагировать на все жалобы, связываться с заявителями. Повторных обращений быть не должно. Еженедельно на рабочих совещаниях будем подводить промежуточные итоги по данному направлению, контролировать динамику», — сказал Аксенов в ходе совещания, на котором присутствовал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.