Сергей Аксенов поручил до 15 мая решить проблему с поставками медикаментов

«Требую от главврачей лично реагировать на все жалобы, связываться с заявителями. Повторных обращений быть не должно. Еженедельно на рабочих совещаниях будем подводить промежуточные итоги по данному направлению, контролировать динамику», — сказал Аксенов в ходе совещания, на котором присутствовал министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
Также Аксенов затронул тему лекарственного обеспечения. "Ждем от Министерства здравоохранения республики, что с 15 мая проблем с обеспечением льготников препаратами (в первую очередь инсулином и препаратами для онкобольных) не будет.
Поручил в течение двух недель сформировать предложения по дальнейшей модернизации медучреждений для включения в новый национальный проект «Семья». В кратчайшие сроки необходимо подготовить документацию для получения федеральной помощи", — подчеркнул глава региона.