Губернатор Кожемяко и общественники прокомментировали инаугурацию Путина

Губернатор Приморского края после церемонии инаугурации Владимира Путина высказал полную поддержку главе государства. По словам Олег Кожемяко, Президент России чётко обозначил цели и задачи, главные ценности, которые надо сохранять и приумножать. Такой же позиции придерживаются и известные в Приморье люди.
«Впереди много работы. Уверен, с нашим лидером мы обязательно справимся и победим, добьемся успеха во всех сферах жизни нашего общества», — подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Вступление в должность президента РФ состоялась в Москве накануне, 7 мая. На мероприятии присутствовала делегация от нашего края во глава с Олегом Кожемяко.
Инаугурация Владимира Путина знаменует старт нового этапа развития страны. Интересы народа России — безусловный приоритет работы. Основные задачи страны на ближайшее время президент четко сформулировал в послания федеральному собранию. Это поддержка семей и социальной сферы, развитие регионов, расширение транспортной инфраструктуры, модернизация и запуск новых производств, прорыв в науке, самореализация молодёжи. В этой работе многое будет зависеть от формирующегося сейчас правительства и от региональных властей.
«Для меня важно, что президент знает проблемы дальневосточников. Находит решения для повышения качества жизни в регионе. Одна из ключевых мер поддержки — привлечение кадров в систему здравоохранения, причем передовые механизмы подъемных для медиков ДФО теперь по решению первого лица государства будут использоваться и на освобожденных территориях», — подчеркнул главный врач ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», доверенное лицо президента РФ Андрей Попов.
«По инициативе президента в Приморье решается вопрос по подготовке квалифицированных медиков. В Приморье участники программы “Земский доктор” получают единоразовые выплаты в размере от 1 до 2 миллионов рублей, программы “Земский фельдшер” — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Сохранение активного вектора Правительства позволит развивать систему здравоохранения, улучшать качество жизни приморцев», — добавил министр здравоохранения края Евгений Шестопалов.
Напомним, что выборы президента проходили с 15 по 17 марта. Приморский край показал рекордные цифры поддержки Владимира Путина на выборах, улучшив результат 2018 года более чем на 20%. В регионе не было ни одной серьезной жалобы во время голосования. Четко работала Избирательная комиссия и общественные наблюдатели.
Также высокая поддержка президента говорит ещё и о том, что жители поверили в будущее Курса на Восток, где Приморский край находится в авангарде процесса. Перед регионом действительно открылись колоссальные перспективы. Развивается экономика, реализуются программы благоустройства, строится новое жильё.