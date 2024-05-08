Губернатор Кожемяко и общественники прокомментировали инаугурацию Путина

Напомним, что выборы президента проходили с 15 по 17 марта. Приморский край показал рекордные цифры поддержки Владимира Путина на выборах, улучшив результат 2018 года более чем на 20%. В регионе не было ни одной серьезной жалобы во время голосования. Четко работала Избирательная комиссия и общественные наблюдатели.