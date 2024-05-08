В Красноярском крае назначили двух новых прокуроров

Накануне их представил глава надзорного ведомства Роман Тютюник.
Прокурором Ирбейского района стал 33-летний младший советник юстиции Сергей Сидоров. Кежемским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях — 44-летний советник юстиции Дмитрий Стрельников.
Их представление прошло по видеоконференцсвязи при руководителях местных органов власти, правоохраны, поднадзорных исправительных учреждений и работниках ведомств. Прокурор края дал напутствие новым руководителям, а также высказал пожелание конструктивной работы, координации деятельности и тесного межведомственного взаимодействия.
«С учетом специфики территории Ирбейского района Роман Тютюник обозначил следующий круг приоритетных задач: надзорное сопровождение бюджетного процесса, организация эффективной работы по защите социальных и трудовых прав граждан, обеспечение соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, наступательность при осуществлении надзорных полномочий в сфере лесопользования и экологии, при исполнении судебных решений. При надзоре за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокурор края акцентировал внимание на соблюдении охраны труда, личной безопасности осуждённых и их медико-санитарном обеспечении», — рассказали в прокуратуре.