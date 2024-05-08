В Красноярском крае назначили двух новых прокуроров

«С учетом специфики территории Ирбейского района Роман Тютюник обозначил следующий круг приоритетных задач: надзорное сопровождение бюджетного процесса, организация эффективной работы по защите социальных и трудовых прав граждан, обеспечение соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, наступательность при осуществлении надзорных полномочий в сфере лесопользования и экологии, при исполнении судебных решений. При надзоре за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокурор края акцентировал внимание на соблюдении охраны труда, личной безопасности осуждённых и их медико-санитарном обеспечении», — рассказали в прокуратуре.