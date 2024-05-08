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Белый дом обеспокоен информацией о подготовке покушения на Зеленского

Администрация президента США обеспокоена сообщениями о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Накануне, 7 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников, которые, как утверждалось, планировали убийство украинских чиновников и политиков, в том числе господина Зеленского.

Источник: Reuters

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — сказала госпожа Жан-Пьер. За дополнительными сведениями официальный представитель Белого дома посоветовала обратиться к правительству Украины.

Как сообщила СБУ 7 мая, двое задержанных полковников УГО входили в агентурную сеть, целью которой был поиск людей, приближенных к Владимиру Зеленскому, для его убийства в будущем. Деятельность сети, как утверждает СБУ, курировала ФСБ России.

Днем ранее, 6 мая, о задержании главы одного из департаментов УГО Андрея Гука сообщила «Страна.ua». По информации издания, его подозревают в сборе и передаче иностранным спецслужбам секретной информации, которая касается охраняемых лиц, в том числе президента. Также был задержан еще один сотрудник УГО, которого подозревают в пособничестве Александру Гуку. Дело в отношении них возбуждено по статье о госизмене.