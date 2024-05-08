Белый дом обеспокоен информацией о подготовке покушения на Зеленского

Днем ранее, 6 мая, о задержании главы одного из департаментов УГО Андрея Гука сообщила «Страна.ua». По информации издания, его подозревают в сборе и передаче иностранным спецслужбам секретной информации, которая касается охраняемых лиц, в том числе президента. Также был задержан еще один сотрудник УГО, которого подозревают в пособничестве Александру Гуку. Дело в отношении них возбуждено по статье о госизмене.