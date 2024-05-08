CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

«“Никаких сапог на земле”, — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО, запланированном в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», — говорится в статье.
В издании добавили, что на саммите также планируют передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Стратегия (на Украине. — Прим. ред.), транслируемая Соединенными Штатами, не изменится, и в то же время западные лидеры готовятся к смене курса», — подчеркнули журналисты.
Проведение следующего саммита НАТО запланировано на июль текущего года в американской столице Вашингтоне. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что конференция альянса в 2024 году станет «самой амбициозной» со времен окончания Холодной войны. В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Киеве заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении Украины в альянс на июльском саммите, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, «ничего исключать нельзя». Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».
Как заявил 6 мая официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет.
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