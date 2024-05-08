Белоруссия ответит на санкции Запада, заявил глава МИД страны

«Я думаю, что эти решения, которые были наложены в отношении (белорусской — ред.) сельхозпродукции, не останутся без ответа. Но здесь я опять хотел бы подчеркнуть совершенно антигуманный, античеловеческий характер этих решений со стороны стран Запада, потому что они бьют по гуманитарной корзине товаров, которая во все века и времена была за рамками любых санкционных решений», — сказал он.