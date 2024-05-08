Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин отправился на СВО

«В настоящее время нахожусь в зоне специальной военной операции на одном из направлений, вместе с контрактниками и добровольцами из разных субъектов РФ успешно выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Убежден, что это поможет мне глубже понимать проблемы ребят, находящихся в зоне СВО, с целью поддержания высокого морального духа и успешного выполнения поставленных задач, с учетом этого еще более эффективно подходить со своими коллегами к формированию законодательной базы в стенах Государственной Думы РФ. Безусловно, рассказать подробно, где конкретно мы находимся, я не могу, но хочу отметить, что каждый день мы приближаем нашу Победу», — цитируют Швыткина его коллеги единороссы.