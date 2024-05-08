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Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин отправился на СВО

58-летний депутат Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин ушел добровольцем в зону специальной военной операции.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает региональное отделение партии «Единая Россия».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне подписал контракт и находится в одном из добровольческих формирований. Где именно, не сообщается. Известно лишь, что перед отправкой Швыткин прошел курс дополнительной подготовки в Новосибирском высшем военном командном училище.

«В настоящее время нахожусь в зоне специальной военной операции на одном из направлений, вместе с контрактниками и добровольцами из разных субъектов РФ успешно выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Убежден, что это поможет мне глубже понимать проблемы ребят, находящихся в зоне СВО, с целью поддержания высокого морального духа и успешного выполнения поставленных задач, с учетом этого еще более эффективно подходить со своими коллегами к формированию законодательной базы в стенах Государственной Думы РФ. Безусловно, рассказать подробно, где конкретно мы находимся, я не могу, но хочу отметить, что каждый день мы приближаем нашу Победу», — цитируют Швыткина его коллеги единороссы.

Отметим, Юрий Швыткин окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего военного общевойскового училища и Академию управления МВД России. В 1986 году был направлен в Псковскую воздушно-десантную дивизию, где был командиром отдельной разведроты и замкомандира батальона. В 90-е годы Швыткин работал в органах внутренних дел Красноярского края, в Управлении вневедомственной охраны, был командиром СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью, командиром ОМОН. За время службы побывал в командировках в Баку, Фергане, Кировабаде, Ленинакане, Чечне и других «горячих точках».

Политическую карьеру Юрий Швыткин начал в 1996 году с участия в выборах в Красноярский городской Совет. Затем несколько лет являлся депутатом краевого Заксобрания. В Госдуму он был избран в 2016 году, а в 2021-м — переизбран.