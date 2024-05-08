Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин отправился на СВО

Об этом сообщает региональное отделение партии «Единая Россия».
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне подписал контракт и находится в одном из добровольческих формирований. Где именно, не сообщается. Известно лишь, что перед отправкой Швыткин прошел курс дополнительной подготовки в Новосибирском высшем военном командном училище.
«В настоящее время нахожусь в зоне специальной военной операции на одном из направлений, вместе с контрактниками и добровольцами из разных субъектов РФ успешно выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Убежден, что это поможет мне глубже понимать проблемы ребят, находящихся в зоне СВО, с целью поддержания высокого морального духа и успешного выполнения поставленных задач, с учетом этого еще более эффективно подходить со своими коллегами к формированию законодательной базы в стенах Государственной Думы РФ. Безусловно, рассказать подробно, где конкретно мы находимся, я не могу, но хочу отметить, что каждый день мы приближаем нашу Победу», — цитируют Швыткина его коллеги единороссы.
Политическую карьеру Юрий Швыткин начал в 1996 году с участия в выборах в Красноярский городской Совет. Затем несколько лет являлся депутатом краевого Заксобрания. В Госдуму он был избран в 2016 году, а в 2021-м — переизбран.