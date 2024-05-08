МИД Великобритании призвал своих граждан не посещать некоторые регионы Узбекистана

Отметим, что британский МИД почти во всех странах мира выделяет потенциально опасные районы для своих граждан с целью предупреждения возможных угроз и обеспечения их безопасности за границей. Эти рекомендации могут включать информацию о политической стабильности, уровне преступности, здравоохранении, природных катастрофах и других факторах, которые могут повлиять на безопасность путешественников.