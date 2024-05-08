МИД Великобритании призвал своих граждан не посещать некоторые регионы Узбекистана

В частности, не рекомендуется совершать поездки в пределах 5 километров от узбекско-афганской границы, за исключением города Термез и подъездных дорог с севера, кроме необходимых.
На сайте ведомства также опубликована карта Узбекистана, на которой можно видеть участки, куда МИД страны не рекомендует ездить.
Отметим, что британский МИД почти во всех странах мира выделяет потенциально опасные районы для своих граждан с целью предупреждения возможных угроз и обеспечения их безопасности за границей. Эти рекомендации могут включать информацию о политической стабильности, уровне преступности, здравоохранении, природных катастрофах и других факторах, которые могут повлиять на безопасность путешественников.
Напомним, в прошлом месяце глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Узбекистан.