В администрации города произошли кадровые изменения

Родился 26 июня 1968 года в городе Ленинграде. В 1991 году окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Главного Маршала артиллерии Неделина М. И по специальности «Автоматизированные системы управления» с присвоением квалификации «инженер-кибернетик». В 2007 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономиста». Трудился в Министерстве обороны Российской Федерации, в том числе на руководящих должностях.