В администрации города произошли кадровые изменения

На должность директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону назначена Виктория Валерьевна Добрицкая.
Родилась 16 августа 1981 года в городе Донецке Ростовской области. В 2003 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по специальности «Социально-культурная деятельность». В 2024 году — Южный федеральный университет по направлению «Педагогическое образование».
Трудовую деятельность начала в 1997 году в учреждениях культуры Ростовской области. С 2018 года занимала должность заместителя главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону, курирующего социальные вопросы, образование, здравоохранение, дела молодежи, культуру и спорт.
Вадим Леонидович Сапрыкин назначен на должность генерального директора Муниципального унитарного предприятия «Ростовская транспортная компания».
Родился 26 июня 1968 года в городе Ленинграде. В 1991 году окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Главного Маршала артиллерии Неделина М. И по специальности «Автоматизированные системы управления» с присвоением квалификации «инженер-кибернетик». В 2007 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономиста». Трудился в Министерстве обороны Российской Федерации, в том числе на руководящих должностях.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.