Радий Хабиров подписал закон о борьбе с договорными матчами

Следить за этим должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Более того, они обязаны применять санкции к нарушителям, включая дисквалификацию спортсменов. Однако на практике этот механизм не работает. У спортивных федераций есть обязанности, но недостаточно полномочий. Новый закон дает им необходимый инструментарий — обеспечивает доступ к закрытой информации о ставках.