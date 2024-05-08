Радий Хабиров подписал закон о борьбе с договорными матчами

«Закон принят для недопущения так называемых договорных матчей, когда ход игры подгоняется под нужный результат, — отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Те, кто имеет прямое отношение к результатам игр, не вправе делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Это в первую очередь сами спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители спортивных команд, спортивные агенты».
Следить за этим должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Более того, они обязаны применять санкции к нарушителям, включая дисквалификацию спортсменов. Однако на практике этот механизм не работает. У спортивных федераций есть обязанности, но недостаточно полномочий. Новый закон дает им необходимый инструментарий — обеспечивает доступ к закрытой информации о ставках.
Согласно закону, местная спортивная федерация вправе через общероссийскую федерацию по соответствующему виду спорта получать в публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» информацию о пари в букмекерских конторах и на тотализаторах, заключенных участниками официальных спортивных соревнований. Закон вступает в силу 13 мая.