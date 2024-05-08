Узбекистан и Китай усилят сотрудничество в сфере соцзащиты

На встрече в Пекине директор агентства Мансурбек Оллоёров предложил начать сотрудничество в разработке мобильных услуг для пожилых людей, развитии услуг на уровне местных сообществ и цифровизации социальной поддержки.
Первый заместитель директора агентства Шахноза Мирзиёева выразила интерес к обмену опытом в сфере социальной защиты детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области социальной защиты между Узбекистаном и Китаем.
Китайская сторона также была приглашена принять участие во Всемирной конференции «Социальная защита: путь к устойчивому развитию и равенству», которая пройдет в Самарканде в 2025 году.
Напомним, Узбекистан и Китай также планируют сотрудничать в сфере «зеленых» технологий.