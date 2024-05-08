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Узбекистан и Китай усилят сотрудничество в сфере соцзащиты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальное агентство социальной защиты Узбекистана и Министерство гражданских дел Китая подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области социальной защиты, передает корреспондент Podrobno.uz.

На встрече в Пекине директор агентства Мансурбек Оллоёров предложил начать сотрудничество в разработке мобильных услуг для пожилых людей, развитии услуг на уровне местных сообществ и цифровизации социальной поддержки.

Первый заместитель директора агентства Шахноза Мирзиёева выразила интерес к обмену опытом в сфере социальной защиты детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области социальной защиты между Узбекистаном и Китаем.

Китайская сторона также была приглашена принять участие во Всемирной конференции «Социальная защита: путь к устойчивому развитию и равенству», которая пройдет в Самарканде в 2025 году.

Напомним, Узбекистан и Китай также планируют сотрудничать в сфере «зеленых» технологий.