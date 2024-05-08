Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжится и завтра: в первой половине дня на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран президент будет на Военном параде, посвященном 79-й годовщине Великой Победы. Он также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.