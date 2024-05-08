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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 8 мая направляется с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Источник: ОНТ

Позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня глава государства обозначит сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он пройдет в Москве.

Обсудят также перспективы развития интеграции на пространстве ЕАЭС. Саммит юбилейный — в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании объединения.

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжится и завтра: в первой половине дня на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран президент будет на Военном параде, посвященном 79-й годовщине Великой Победы. Он также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Лукашенко Александр