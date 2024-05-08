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Норвегия предоставит Молдове помощь на 30 миллионов евро

Молдова получит от Норвегии 30 миллионов евро для поддержки энергетического перехода, укрепления образования и развития эффективного управления.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Норвегия предоставит Молдове 30 миллионов евро для поддержки энергетического перехода, укрепления образовательного сектора и развития эффективного управления. Об этом заявил норвежский премьер Йонас Гар Стёре в ходе круглого стола по энергетике, организованного Норвежским агентством сотрудничества (NORAD) в Осло.

Правительственная делегация Молдовы во главе с президентом Майей Санду находится в норвежской столице с рабочим визитом.

В ходе мероприятия министр энергетики Молдовы Виктор Парликов подчеркнул приверженность республики процессу укрепления энергетической устойчивости.

«Республика Молдова стремится ускорить переход к более экологичному и устойчивому энергетическому будущему, и поддержка, предлагаемая такими партнерами, как Норвегия, имеет решающее значение в достижении этого».

заявил министр.

Он также рассказал участникам круглого стола о планах Молдовы в области энергоэффективности, получения энергии из возобновляемых источников, цифровизации и кибербезопасности энергетического сектора, а также перспективах устойчивого международного партнерства.