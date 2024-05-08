Норвегия предоставит Молдове помощь на 30 миллионов евро

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Норвегия предоставит Молдове 30 миллионов евро для поддержки энергетического перехода, укрепления образовательного сектора и развития эффективного управления. Об этом заявил норвежский премьер Йонас Гар Стёре в ходе круглого стола по энергетике, организованного Норвежским агентством сотрудничества (NORAD) в Осло.