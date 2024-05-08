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В Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев с Украины

ТБИЛИСИ, 8 мая. /ТАСС/. Организаторы митингов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах готовят провокации с привлечением грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

Источник: AP 2023

«Определенные группы лиц пытаются устроить провокации на акциях, проходящих у парламента Грузии, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев и которые финансируются из-за рубежа конкретными политическими парламентскими и непарламентскими партиями и неправительственными организациями. В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине», — говорится в заявлении.

В СГБ утверждают, что зарубежные инструкторы тренируют участников митингов против законопроекта об иноагентах для провокаций против правоохранителей и создания хаоса в стране. Участники митингов планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать и заблокировать административные здания. Организаторы акций, по данным спецслужбы, получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. Они делают это для того, чтобы скрыть свое зарубежное финансирование, пояснили в СГБ.

По данным Службы госбезопасности, митингующие в Тбилиси используют методы «цветных революций». Их окончательной целью является захват власти насильственным путем. СГБ призывает участников акций протеста не поддаваться на провокации, а также предупреждает организаторов митингов, что в случае правонарушения реакция првоохранителей будет незамедлительной.