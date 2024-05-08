В Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев с Украины

В СГБ утверждают, что зарубежные инструкторы тренируют участников митингов против законопроекта об иноагентах для провокаций против правоохранителей и создания хаоса в стране. Участники митингов планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать и заблокировать административные здания. Организаторы акций, по данным спецслужбы, получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. Они делают это для того, чтобы скрыть свое зарубежное финансирование, пояснили в СГБ.