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Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана», сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как пишет Акорда, глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем президентский оркестр исполнил Государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.

Ранее сообщалось, что 79 лет назад 8 мая был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

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