Как пишет Акорда, глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Затем президентский оркестр исполнил Государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.
В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.
Ранее сообщалось, что 79 лет назад 8 мая был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.