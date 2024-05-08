Губернатор Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику Георгию Жукову

В мероприятии также приняли участие врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда, глава уральской столицы Алексей Орлов, председатель регионального ЗакСО Людмила Бабушкина и руководители силовых ведомств, представители общественных и патриотических организаций, ветераны и труженики тыла.