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Губернатор Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику Георгию Жукову

Церемония прошла перед штабом Центрального военного округа в Екатеринбурге.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

8 мая губернатор Свердловской области принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленному перед штабом ЦВО в Екатеринбурге.

В мероприятии также приняли участие врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда, глава уральской столицы Алексей Орлов, председатель регионального ЗакСО Людмила Бабушкина и руководители силовых ведомств, представители общественных и патриотических организаций, ветераны и труженики тыла.

Церемонию по сложившейся традиции сопровождало выступление военного оркестра.