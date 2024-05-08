В США расследуют поездку арестованного во Владивостоке военнослужащего

Напомним, американский военный Гордон Блэк задержан 2 мая во Владивостоке по подозрению в краже. 34-лений военнослужащий служил в Южной Корее и по окончании командировки должен был возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе. Однако мужчина решил совершить поездку в Россию, чтобы встретиться со знакомой, с которой у него были романтические отношения. Позже у девушки произошел конфликт с Блэком. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию.

