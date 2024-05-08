Непотопляемую лодку для СВО сконструировали в Ростове

Уникальная моторная лодка разрабатывалась для использования в труднодоступных зонах Баренцева моря и поэтому к мореходности и прочности корпуса применялись повышенные требования.
«Алюминий легко пробивается и гнется, пластик — хрупок, поэтому в изготовлении использовали полиэтилен низкого давления — это полимер с высоким уровнем твердости и жесткости. ПНД легко поддается ремонту в полевых условиях, а форма лодки позволяет не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Кроме того, такая техника поможет десантникам оперативно высадиться на скалистый берег даже в ливень или при сильном ветре», — заявил представитель судоверфи.
Отметим, что до начала специальной военной операции в Ростове-на-Дону были разработаны два подобных катера: «РИФ-75 СК5» и «РИФ-68».
Размеры судов относительно небольшие. «Риф-75» имеет длину 7,75 метра, ширину — 2,75 метра. Водоизмещение 3900 килограммов, максимальная грузоподъемность 2000 килограммов, осадка — 0.45 метра. Вместимость — 11 человек. Максимальная скорость — до 50 узлов или 93 километра в час. Топливный бак вмещает 200 литров горючего.
«Риф-68» имеет немного меньшие размеры: длина — 6,8 метров, ширина — 2,5 метров, осадка корпуса — 0,6 метров, грузоподъемность — 1500 килограммов.
На размещенном в социальных сетях роликах демонстрируются кадры испытаний, в которых катер обстреливают из стрелкового оружия и забрасывают гранатами с беспилотников. Несмотря на прямые попадания судно остается на плаву и не теряет ход.
Кстати.
Как сообщает портал Shot, первые десять образцов новой лодки уже отправлены российским солдатам на фронт. Всего в зону СВО планируется отправить 40 подобных лодок.