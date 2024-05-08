Непотопляемую лодку для СВО сконструировали в Ростове

«Алюминий легко пробивается и гнется, пластик — хрупок, поэтому в изготовлении использовали полиэтилен низкого давления — это полимер с высоким уровнем твердости и жесткости. ПНД легко поддается ремонту в полевых условиях, а форма лодки позволяет не поднимать большую волну и издавать меньше шума. Кроме того, такая техника поможет десантникам оперативно высадиться на скалистый берег даже в ливень или при сильном ветре», — заявил представитель судоверфи.