Ирина Гехт: Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно

«Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно. Но я получаю тысячи ваших сообщений в мессенджерах и звонки со словами поддержки и благодарности. Каждое из них вдохновляет меня: значит, мы вместе сделали немало хорошего и важного для нашего родного региона. Челябинская область — это мощь, это потенциал, это возможности для изменений к лучшему. А главное, это люди, которым не все равно».