Ирина Гехт: Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно

В своем Telegram-канале она подтвердила, что перед ней стоят новые задачи в Запорожской области.
Напомним, в настоящее время она исполняет обязанности председателя правительства нового российского региона.
«Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно. Но я получаю тысячи ваших сообщений в мессенджерах и звонки со словами поддержки и благодарности. Каждое из них вдохновляет меня: значит, мы вместе сделали немало хорошего и важного для нашего родного региона. Челябинская область — это мощь, это потенциал, это возможности для изменений к лучшему. А главное, это люди, которым не все равно».
Ирина Гехт занимала должность первого вице-губернатора с 2019 года, курировала социальный блок.