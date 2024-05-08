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Ирина Гехт: Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно

Ирина Гехт прокомментировала свой уход с поста первого заместителя губернатора Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

В своем Telegram-канале она подтвердила, что перед ней стоят новые задачи в Запорожской области.

Напомним, в настоящее время она исполняет обязанности председателя правительства нового российского региона.

«Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно. Но я получаю тысячи ваших сообщений в мессенджерах и звонки со словами поддержки и благодарности. Каждое из них вдохновляет меня: значит, мы вместе сделали немало хорошего и важного для нашего родного региона. Челябинская область — это мощь, это потенциал, это возможности для изменений к лучшему. А главное, это люди, которым не все равно».

написала она.

Ирина Гехт занимала должность первого вице-губернатора с 2019 года, курировала социальный блок.