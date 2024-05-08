Флаг Казахстана поднят на Голанских высотах

Напомним, ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии. Это значит, что впервые в истории миротворческой деятельности Казахстана национальный контингент примет самостоятельное участие в миротворческой операции ООН. Самостоятельное участие, в том числе, предполагает использование своей военной техники, вооружения и имущества.