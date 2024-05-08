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Мирзиёев почтил память героев войны в Парке Победы — фото

Глава республики возложил цветы к подножию памятника «Ода стойкости».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В преддверии Дня Памяти и почестей Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Ташкенте и возложил цветы к подножию памятника «Ода стойкости», сообщает пресс-служба президента.

Мемориал «Ода стойкости» воздвигнут в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей.

Парк построен по инициативе Шавката Мирзиёева к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Мемориальный комплекс, отражающий вклад узбекистанцев в борьбу с фашизмом, продолжает пополняться новыми памятниками.

«Главе государства представлен проект строительства на территории Парка Победы мемориала в честь патриотов, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа в годы независимости».

говорится в сообщении.

Сегодня же Мирзиёев отправится в Москву, где примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя и торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Шавкат Мирзиеев