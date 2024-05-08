Минниханов призвал не допускать искажения правды о Великой Отечественной войне

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что 9 мая 1945 года — священное событие в истории России, и мы должны помнить об этом. Рустам Минниханов также отметил мужество сыновей Татарстана, которые всегда защищали свою Родину и страну. Сегодня наши мужчины и герои защищают нас в зоне специальной военной операции, и за это мы бесконечно благодарны им.