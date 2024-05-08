В провокациях на митингах протеста в Грузии увидели иностранный след

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны. По ее словам, «провокационные» заявления о смене политического курса Грузии прозвучали на митинге сторонников власти в Тбилиси несколько дней назад.