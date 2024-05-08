Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин уехал в зону СВО

Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Сообщается, что зампредседателя комитета парламента страны по обороне подписал контракт и находится в одном из добровольческих формирований. Перед отправкой политик прошел дополнительную подготовку в Новосибирском высшем военном командном училище.
«“В настоящее время нахожусь в зоне специальной военной операции на одном из направлений, вместе с контрактниками и добровольцами из разных субъектов РФ успешно выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим”, — цитируют Швыткина однопартийцы.
6 мая журналист «МК в Красноярске» пытался связаться с депутатом, однако его телефон был недоступен, а сообщение в мессенджере осталось непрочитанным.
Юрий Швыткин окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного общевойскового училища и Академию управления МВД России. Служил в Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Затем будущий политик работал в органах внутренних дел Красноярского края, в Управлении вневедомственной охраны, был командиром СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью, командиром ОМОН. За время службы был в «горячих точках», в том числе в Чечне.
Ранее депутат Швыткин помог бойцу СВО из Красноярского края получить 3 млн.