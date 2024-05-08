Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин уехал в зону СВО

Юрий Швыткин окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного общевойскового училища и Академию управления МВД России. Служил в Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Затем будущий политик работал в органах внутренних дел Красноярского края, в Управлении вневедомственной охраны, был командиром СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью, командиром ОМОН. За время службы был в «горячих точках», в том числе в Чечне.